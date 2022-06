Handballito Montignac-Lascaux Montignac-Lascaux Catégories d’évènement: Dordogne

Montignac-Lascaux

Handballito Montignac-Lascaux, 2 juillet 2022, Montignac-Lascaux. Handballito

Stade du Bleufond Montignac-Lascaux Dordogne

2022-07-02 11:00:00 – 2022-07-03 Montignac-Lascaux

Dordogne Coupe du Monde de Handball à 4 sur herbe (de 9 à 18 ans) Catégories filles et garçons Samedi : M11 (mixte) et M13

Dimanche : M15 et M18 Buvette et restauration sur place – Entrée gratuite Places limitées – ouverture des inscriptions dès aujourd’hui jusqu’au 18 juin !!!

Venez participer à un évènement fun et inédit. On vous attend nombreux. Animations tout au long du weekend Coupe du Monde de Handball à 4 sur herbe (de 9 à 18 ans). Venez participer à un évènement fun et inédit. On vous attend nombreux. Animations tout au long du weekend. Buvette et restauration sur place – Entrée gratuite +33 6 15 40 75 10 Coupe du Monde de Handball à 4 sur herbe (de 9 à 18 ans) Catégories filles et garçons Samedi : M11 (mixte) et M13

Dimanche : M15 et M18 Buvette et restauration sur place – Entrée gratuite Places limitées – ouverture des inscriptions dès aujourd’hui jusqu’au 18 juin !!!

Venez participer à un évènement fun et inédit. On vous attend nombreux. Animations tout au long du weekend ©Handballito_Montignac

Montignac-Lascaux

dernière mise à jour : 2022-06-27 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Montignac-Lascaux Autres Lieu Montignac-Lascaux Adresse Stade du Bleufond Montignac-Lascaux Dordogne Ville Montignac-Lascaux lieuville Montignac-Lascaux Departement Dordogne

Montignac-Lascaux Montignac-Lascaux Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montignac-lascaux/

Handballito Montignac-Lascaux 2022-07-02 was last modified: by Handballito Montignac-Lascaux Montignac-Lascaux 2 juillet 2022 Stade du Bleufond Montignac-Lascaux Dordogne

Montignac-Lascaux Dordogne