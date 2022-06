Handball : Tournois Open Mixte à Itancourt Itancourt Itancourt Catégories d’évènement: Aisne

Aisne Itancourt Le HandBall Club Itancourt organise un tournoi Open mixte le dimanche 26 juin 2022 ! Inscription ouverte aux licencié.e.s et non licencié.e.s FFHB. Equipes de 12 joueurs maximum, à partir de 16 ans. Le HandBall Club Itancourt organise un tournoi Open mixte le dimanche 26 juin 2022 ! Inscription ouverte aux licencié.e.s et non licencié.e.s FFHB. Equipes de 12 joueurs maximum, à partir de 16 ans. 5702103@ffhandball.net +33 6 01 98 03 42 http://hbcitancourt.yaentrainement.fr/ Le HandBall Club Itancourt organise un tournoi Open mixte le dimanche 26 juin 2022 ! Inscription ouverte aux licencié.e.s et non licencié.e.s FFHB. Equipes de 12 joueurs maximum, à partir de 16 ans. itancourt

