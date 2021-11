Toulouse Palais des sports Haute-Garonne, Toulouse Handball : Toulouse – Montpellier Palais des sports Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Handball : Toulouse – Montpellier Palais des sports, 5 décembre 2021, Toulouse. Handball : Toulouse – Montpellier

Palais des sports, le dimanche 5 décembre à 15:30

**Liqui Moly Starligue -** **saison 2021/2022 – Journée 12** Nos handballeurs reçoivent l’équipe de **Montpellier **au Palais des sports pour cette 12ème journée de championnat. _Date et heure sous réserve de modification par l’organisateur_ Restauration possible sur place. #### + d’infos: [Site officiel du Fenix Toulouse Handball](http://www.fenix-toulouse.fr/accueil/)

Tarifs: Billetterie Fenix handball

Sports Palais des sports 3 Rue Pierre Laplace, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-05T15:30:00 2021-12-05T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Palais des sports Adresse 3 Rue Pierre Laplace, 31000 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Palais des sports Toulouse