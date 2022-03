Handball : Toulouse – Benfica Lisbonne Palais des sports Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Palais des sports, le mardi 29 mars à 20:45

**European League – 8ème de finale -** **saison 2021/2022** Nos handballeurs reçoivent l’équipe de **Benfica Lisbonne **au Palais des sports pour les 8ème de finale de l’European League. _Date et heure sous réserve de modification par l’organisateur_ Restauration possible sur place. #### + d’infos: [Site officiel du Fenix Toulouse Handball](http://www.fenix-toulouse.fr/accueil/)

Tarifs: Billetterie Fenix handball

Palais des sports 3 Rue Pierre Laplace, 31000 Toulouse, France

2022-03-29T20:45:00 2022-03-29T21:45:00

