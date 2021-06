Handball : Retransmission Final 4 EHF de la Ligue des Champions à la H Arena Palais des Sports Beaulieu / H Arena, 13 juin 2021-13 juin 2021, Nantes.

2021-06-13

Gratuit : non Diffusion EHF Final 4 : Pass valable pour les 2 jours (12 et 13 juin 2021)Abonnés soutien : gratuit / Abonnés : 5 € / Grand public : 5€ / Moins de 12 ans : gratuit> Billetterie Diffusion EHF Finale 4 Retour de Cologne (14 juin 2021) : Gratuit pour tous – sur réservation.> Billetterie Retour de Cologne

Alors que le staff et les joueurs du HBC Nantes nous régalent une nouvelle fois par leur épopée européenne, le club travaille en coulisses pour vous offrir une fin de saison à la hauteur de l’évènement. Pas question de ruminer la frustration du huis-clos de l’EHF Final Four et l’absence des supporters. Les 12,13 et 14 Juin, la H Arena se met à l’heure allemande et compte sur ses supporters pour partager un week-end mémorable. Handball bien sûr, mais aussi musique, jeux, fanfare, bonne bouffe, lots à gagner et ambiance « made in H » pendant 3 jours. L’EHF Final 4 comme si vous y étiez. Programmation: Samedi 12 juin 2021 :14h00 : Ouverture des portes15h15 : PSG Handball Vs Aalborg Handbold18h00 : HBC Nantes Vs FC Barcelone Dimanche 13 juin 2021 :14h00 : Ouverture des portes15h15 : Match pour la 3e place18h00 : Finale Lundi 14 juin 2021 : Le retour de Cologne du HBC Nantes- Arrivée du staff et des joueurs- Hommages de fin de saison et des joueurs partants- Présentation du maillot 2021-2022

Palais des Sports Beaulieu / H Arena 5 Rue André Tardieu Île de Nantes Nantes