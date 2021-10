Billère Billère Billère, Pyrénées-Atlantiques Handball Proligue: BHBPP Vs Nice Billère Billère Catégories d’évènement: Billère

Pyrénées-Atlantiques

Handball Proligue: BHBPP Vs Nice Billère, 19 novembre 2021, Billère. Handball Proligue: BHBPP Vs Nice Sporting d’Este Avenue Saint-John Perse Billère

2021-11-19 20:30:00 – 2021-11-19 Sporting d’Este Avenue Saint-John Perse

Billère Pyrénées-Atlantiques EUR 11 13 L’ équipe du Billère Handball affrontera l’équipe de Nice , au Sporting d’Este à 20h30 !

A qui sera la victoire pour ce nouveau match ? Venez les soutenir… On compte sur vous ! L’ équipe du Billère Handball affrontera l’équipe de Nice , au Sporting d’Este à 20h30 !

A qui sera la victoire pour ce nouveau match ? Venez les soutenir… On compte sur vous ! +33 5 59 92 05 26 L’ équipe du Billère Handball affrontera l’équipe de Nice , au Sporting d’Este à 20h30 !

A qui sera la victoire pour ce nouveau match ? Venez les soutenir… On compte sur vous ! Billère Handball Pau Pyrénées

Sporting d’Este Avenue Saint-John Perse Billère

dernière mise à jour : 2021-10-23 par

Détails Catégories d’évènement: Billère, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Billère Adresse Sporting d'Este Avenue Saint-John Perse Ville Billère lieuville Sporting d'Este Avenue Saint-John Perse Billère