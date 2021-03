Montpellier Montpellier Hérault, Montpellier HANDBALL : MHB VS LIMOGES Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

HANDBALL : MHB VS LIMOGES, 27 mars 2021-27 mars 2021, Montpellier. HANDBALL : MHB VS LIMOGES 2021-03-27 – 2021-03-27

Le Palais des sports René Bougnol de Montpellier accueille le match MHB /Limoges le 27 mars 2021 à 19h dans le cadre de la Lidl Starligue +33 4 67 13 60 00 https://www.montpellierhandball.com/fr/l-equipe-pro/calendrier

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Montpellier Adresse Ville Montpellier