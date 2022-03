HANDBALL. MHB / Sélection du MAROC Palais des Sports Robert BERTANO Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Match de Gala : Le MHB de Franck BULLEUX, leader de sa poule de Nationale 1, recevra la sélection du Maroc, en stage dans la Région. Les Lions de l’Atlas coachés par Nourredine BOUHADDIOUI secondé par Abdel BOUDAOUCH (entraineur de Marignane), poursuivront leur préparation de la CAN 2022 qu’ils organiseront du 22 juin au 2 juillet prochain.

Entrée Libre

