Samedi 25 septembre 2021, le LMHBCV rencontre Ivry à 20h30, salle Marcel-Cerdan. Entrée : 2€ ### Retour sur la dernière rencontre Pour son premier déplacement de la saison, l’équipe s’incline lourdement 26 à 16 à Torcy. La première mi-temps fut exactement l’inverse de la semaine dernière avec une défense perméable et une attaque amorphe. L’équipe de Torcy en pleine réussite avait à cœur de démontrer devant son public que leur défaite de la première journée était un faux pas. Résultat à la mi-temps: 16-6. À la reprise, le LMHBCV repartait avec de meilleures attentions. En 15 min, Torcy planta uniquement 3 buts alors que Villeneuve revenait à 6 buts. Mais la fatigue et le manque de réussite à la finition (47 tirs au total) scellent le score à 26/16. L’équipe aura à cœur de retrouver ses supporters à Cerdan ce samedi à 20 h 30 contre Ivry (invaincu) pour montrer un tout autre visage. Amis supporters, on compte sur votre présence et vos encouragements !” Chorégraphie en ouverture et durant la mi-temps par le groupe de danse Tropik’Lille. ### Infos pratiques Entrée 2€ – Masque et pass sanitaire obligatoires

Salle Cerdan Rue des Comices – 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



