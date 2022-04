HANDBALL Le Dorat Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Gironde

HANDBALL Le Dorat, 20 avril 2022, Bègles. HANDBALL

du mercredi 20 avril au mercredi 27 avril à Le Dorat

Le handball un jeu de ballon disputé par deux équipes de sept (dont un gardien) sur un terrain rectangulaire couvert de quarante mètres sur vingt, séparé en deux camps. Un jeu collectif où les poteaux carrés ont plutôt réussi aux Français. Chaque match est divisé en deux périodes de trente minutes chacune. L’objectif est d’envoyer le ballon dans la cage adverse avec la main (ou la tête) sans poser le pied dans la zone, réservée au gardien. **L’inscription au préalable est préférable.** **CONSIGNE POUR LA PRATIQUE :** * Utilisation de gel systématiquement pour accéder aux activités, * Une paire de chaussures propres et adaptées sera nécessaire pour la pratique des activités en salle. **Selon la météo, les activités sont susceptibles d’être annulées.**

GRATUIT – Inscriptions par téléphone

Venez jouer en équipe !! Le Dorat 27 Rue Karl Marx, 33130 Bègles Bègles Hourcade Gironde

