Manifestation sportive.

Handball, judo, pickleball et golf. Initiation et démonstration de handball par Mâcon Handball, de judo par Mâcon Judo, de pickleball par le Tennis Club de Mâcon et de golf sur une structure gonflable et une cage avec filet avec un grand écran par l’association Sportive du Golf de Mâcon La Salle, assurées par les éducateurs et bénévoles des associations sportives.

À partir de 6 ans.

+33 3 85 39 72 51

