Handball : Championnat de Prénationale Salle des sports de Kerbiniou, le samedi 29 janvier à 21:00 Toujours dans la course au podium, l’équipe 1ère masculine de l’Union Sportive Grande Presqu’île Handball, reçoit l’union Sud Mayenne Huisserie samedi 29 janvier à 21h dans le chaudron de la salle des sports de Kerbiniou. Une victoire est nécessaire pour pouvoir rester dans le trio de tête. Levé de rideau à 19h avec l’équipe 3 Masculine qui reçoit l’ASB Rezé 3. Venez nombreux!!! Pass vaccinal et masque obligatoire USGPH / Sud Mayenne Huisserie

