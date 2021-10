Guérande Salle des sports de Kerbiniou Guérande, Loire-Atlantique Handball : Championnat de Prénationale Salle des sports de Kerbiniou Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Après 4 matchs dont 3 victoires, l’équipe 1ère masculine de l’Union Sportive Grande Presqu’île Handball reçoit La Ferrière Vendée Handball ce samedi 23 octobre à 21h dans la salle des sports de Kerbiniou. Venez nombreux!!!

Pass Sanitaire obligatoire

