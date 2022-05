HAND FIVE – JAZZ EN EXIL Hérouville-Saint-Clair, 13 mai 2022, Hérouville-Saint-Clair.

HAND FIVE – JAZZ EN EXIL Auditorium du Conservatoire d’Hérouville 5, esplanade François Rabelais Hérouville-Saint-Clair

2022-05-13 – 2022-05-13 Auditorium du Conservatoire d’Hérouville 5, esplanade François Rabelais

Hérouville-Saint-Clair Calvados

Hand Five, c’est une musique tantôt mélodique et lyrique, tantôt rageuse et obstinée mais toujours ancrée dans la tradition du jazz post-bop des années 1960

Le quintet mené par son batteur Jean-Luc «Nesta» Mondélice, nous propose exclusivement des compositions originales. Se libérer sur les structures harmoniques, rythmiques et mélodiques, toujours au service de la musicalité !

Une batterie percussive et chaloupée, un piano volubile et syncopé, une trompette fasseyante, à la limite du déséquilibre, un sax envoûtant, proche de la transe, une contrebasse nerveuse et bien posée, des thèmes incisifs, esquissés ou tuilés, des impros bien équilibrées.

Bref, une belle musique.

Source : Saison Musicale d’Hérouville-Saint-Clair

Hand Five, c’est une musique tantôt mélodique et lyrique, tantôt rageuse et obstinée mais toujours ancrée dans la tradition du jazz post-bop des années 1960