Paris Gymnase Fédération île de France, Paris HAND 4 ELLES Gymnase Fédération Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

HAND 4 ELLES Gymnase Fédération, 22 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 22 septembre 2021 au 6 juillet 2022 :

mercredi de 16h à 17h30

et mercredi de 16h à 17h30

gratuit

Découverte Hand à 4 pour les jeunes filles Viens découvrir le nouveau handball à 4. Sessions à destination des filles de 8 à 16 ans. Gratuit Animations -> Atelier / Cours Gymnase Fédération 16 bis rue de la Fédération Paris 75015

6 : Bir-Hakeim (161m) 6 : Dupleix (451m)

Contact :Comité de Handball de Paris 0145788781 cdph75@gmail.com 0145788781 cdph75@gmail.com Animations -> Atelier / Cours Ados;Sport;Enfants

Date complète :

2021-09-22T16:00:00+02:00_2021-09-22T17:30:00+02:00;2021-09-29T16:00:00+02:00_2021-09-29T17:30:00+02:00;2021-10-06T16:00:00+02:00_2021-10-06T17:30:00+02:00;2021-10-13T16:00:00+02:00_2021-10-13T17:30:00+02:00;2021-10-20T16:00:00+02:00_2021-10-20T17:30:00+02:00;2021-10-27T16:00:00+02:00_2021-10-27T17:30:00+02:00;2021-11-03T16:00:00+01:00_2021-11-03T17:30:00+01:00;2021-11-10T16:00:00+01:00_2021-11-10T17:30:00+01:00;2021-11-17T16:00:00+01:00_2021-11-17T17:30:00+01:00;2021-11-24T16:00:00+01:00_2021-11-24T17:30:00+01:00;2021-12-01T16:00:00+01:00_2021-12-01T17:30:00+01:00;2021-12-08T16:00:00+01:00_2021-12-08T17:30:00+01:00;2021-12-15T16:00:00+01:00_2021-12-15T17:30:00+01:00;2021-12-22T16:00:00+01:00_2021-12-22T17:30:00+01:00;2021-12-29T16:00:00+01:00_2021-12-29T17:30:00+01:00;2022-01-05T16:00:00+01:00_2022-01-05T17:30:00+01:00;2022-01-12T16:00:00+01:00_2022-01-12T17:30:00+01:00;2022-01-19T16:00:00+01:00_2022-01-19T17:30:00+01:00;2022-01-26T16:00:00+01:00_2022-01-26T17:30:00+01:00;2022-02-02T16:00:00+01:00_2022-02-02T17:30:00+01:00;2022-02-09T16:00:00+01:00_2022-02-09T17:30:00+01:00;2022-02-16T16:00:00+01:00_2022-02-16T17:30:00+01:00;2022-02-23T16:00:00+01:00_2022-02-23T17:30:00+01:00;2022-03-02T16:00:00+01:00_2022-03-02T17:30:00+01:00;2022-03-09T16:00:00+01:00_2022-03-09T17:30:00+01:00;2022-03-16T16:00:00+01:00_2022-03-16T17:30:00+01:00;2022-03-23T16:00:00+01:00_2022-03-23T17:30:00+01:00;2022-03-30T16:00:00+02:00_2022-03-30T17:30:00+02:00;2022-04-06T16:00:00+02:00_2022-04-06T17:30:00+02:00;2022-04-13T16:00:00+02:00_2022-04-13T17:30:00+02:00;2022-04-20T16:00:00+02:00_2022-04-20T17:30:00+02:00;2022-04-27T16:00:00+02:00_2022-04-27T17:30:00+02:00;2022-05-04T16:00:00+02:00_2022-05-04T17:30:00+02:00;2022-05-11T16:00:00+02:00_2022-05-11T17:30:00+02:00;2022-05-18T16:00:00+02:00_2022-05-18T17:30:00+02:00;2022-05-25T16:00:00+02:00_2022-05-25T17:30:00+02:00;2022-06-01T16:00:00+02:00_2022-06-01T17:30:00+02:00;2022-06-08T16:00:00+02:00_2022-06-08T17:30:00+02:00;2022-06-15T16:00:00+02:00_2022-06-15T17:30:00+02:00;2022-06-22T16:00:00+02:00_2022-06-22T17:30:00+02:00;2022-06-29T16:00:00+02:00_2022-06-29T17:30:00+02:00;2022-07-06T16:00:00+02:00_2022-07-06T17:30:00+02:00;2021-09-22T16:00:00+02:00_2021-09-22T17:30:00+02:00;2021-09-29T16:00:00+02:00_2021-09-29T17:30:00+02:00;2021-10-06T16:00:00+02:00_2021-10-06T17:30:00+02:00;2021-10-13T16:00:00+02:00_2021-10-13T17:30:00+02:00;2021-10-20T16:00:00+02:00_2021-10-20T17:30:00+02:00;2021-10-27T16:00:00+02:00_2021-10-27T17:30:00+02:00;2021-11-03T16:00:00+01:00_2021-11-03T17:30:00+01:00;2021-11-10T16:00:00+01:00_2021-11-10T17:30:00+01:00;2021-11-17T16:00:00+01:00_2021-11-17T17:30:00+01:00;2021-11-24T16:00:00+01:00_2021-11-24T17:30:00+01:00;2021-12-01T16:00:00+01:00_2021-12-01T17:30:00+01:00;2021-12-08T16:00:00+01:00_2021-12-08T17:30:00+01:00;2021-12-15T16:00:00+01:00_2021-12-15T17:30:00+01:00;2021-12-22T16:00:00+01:00_2021-12-22T17:30:00+01:00;2021-12-29T16:00:00+01:00_2021-12-29T17:30:00+01:00;2022-01-05T16:00:00+01:00_2022-01-05T17:30:00+01:00;2022-01-12T16:00:00+01:00_2022-01-12T17:30:00+01:00;2022-01-19T16:00:00+01:00_2022-01-19T17:30:00+01:00;2022-01-26T16:00:00+01:00_2022-01-26T17:30:00+01:00;2022-02-02T16:00:00+01:00_2022-02-02T17:30:00+01:00;2022-02-09T16:00:00+01:00_2022-02-09T17:30:00+01:00;2022-02-16T16:00:00+01:00_2022-02-16T17:30:00+01:00;2022-02-23T16:00:00+01:00_2022-02-23T17:30:00+01:00;2022-03-02T16:00:00+01:00_2022-03-02T17:30:00+01:00;2022-03-09T16:00:00+01:00_2022-03-09T17:30:00+01:00;2022-03-16T16:00:00+01:00_2022-03-16T17:30:00+01:00;2022-03-23T16:00:00+01:00_2022-03-23T17:30:00+01:00;2022-03-30T16:00:00+02:00_2022-03-30T17:30:00+02:00;2022-04-06T16:00:00+02:00_2022-04-06T17:30:00+02:00;2022-04-13T16:00:00+02:00_2022-04-13T17:30:00+02:00;2022-04-20T16:00:00+02:00_2022-04-20T17:30:00+02:00;2022-04-27T16:00:00+02:00_2022-04-27T17:30:00+02:00;2022-05-04T16:00:00+02:00_2022-05-04T17:30:00+02:00;2022-05-11T16:00:00+02:00_2022-05-11T17:30:00+02:00;2022-05-18T16:00:00+02:00_2022-05-18T17:30:00+02:00;2022-05-25T16:00:00+02:00_2022-05-25T17:30:00+02:00;2022-06-01T16:00:00+02:00_2022-06-01T17:30:00+02:00;2022-06-08T16:00:00+02:00_2022-06-08T17:30:00+02:00;2022-06-15T16:00:00+02:00_2022-06-15T17:30:00+02:00;2022-06-22T16:00:00+02:00_2022-06-22T17:30:00+02:00;2022-06-29T16:00:00+02:00_2022-06-29T17:30:00+02:00;2022-07-06T16:00:00+02:00_2022-07-06T17:30:00+02:00

ffhb

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Gymnase Fédération Adresse 16 bis rue de la Fédération Ville Paris lieuville Gymnase Fédération Paris