Hanami au Parc Botanique de Haute Bretagne Le Châtellier Le Châtellier Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Le Châtellier

Hanami au Parc Botanique de Haute Bretagne Le Châtellier, 23 avril 2022, Le Châtellier. Hanami au Parc Botanique de Haute Bretagne Parc Botanique de Haute Bretagne La Foltière Le Châtellier

2022-04-23 – 2022-04-24 Parc Botanique de Haute Bretagne La Foltière

Le Châtellier Ille-et-Vilaine Le Châtellier Le Parc Botanique de Haute Bretagne célèbre la fête des fleurs de cerisier ! Fête traditionnelle du début du printemps, le Hanami est un événement marquant de la culture japonaise au cours duquel les parcs sont investis pour pique-niquer sous les cerisiers en fleurs. Au Parc Botanique de Haute Bretagne sont plantés une trentaine de cerisiers de 14 espèces ou variétés différentes. La fin avril correspond à la période de floraison des prunus serrulata. Profitez d’un grand nombre d’animations avec divers ateliers (sur réservation) : atelier Niwaki, taille d’arbustes en nuages avec Alain Jouno, atelier Poupées japonaises avec Masae Robo, atelier Calligraphie avec Miwa Saito Moya, atelier Ikebana avec Ikuko Kurenai Kato, atelier Kimono avec Miwa Saito Moya, atelier Furoshiki avec Masae Robo, atelier Origami avec Miwa Saito Moya. Projection du film “Akeji, le souffle de la montagne” (72 min) en présence des réalisateurs M. Schaan et C. Leconte. Conférence “Jardins du Japon” de Denis-Marie Lahellec. Un concours de cosplay sera organisé par l’association Japan Spirit de Rennes, le dimanche après-midi. L’entrée au parc sera gratuite pour toute personne venant en habit traditionnel japonais ou en cosplay (thème Japon). accueil@jardinbretagne.com +33 2 99 95 48 32 http://www.jardinbretagne.com/ Le Parc Botanique de Haute Bretagne célèbre la fête des fleurs de cerisier ! Fête traditionnelle du début du printemps, le Hanami est un événement marquant de la culture japonaise au cours duquel les parcs sont investis pour pique-niquer sous les cerisiers en fleurs. Au Parc Botanique de Haute Bretagne sont plantés une trentaine de cerisiers de 14 espèces ou variétés différentes. La fin avril correspond à la période de floraison des prunus serrulata. Profitez d’un grand nombre d’animations avec divers ateliers (sur réservation) : atelier Niwaki, taille d’arbustes en nuages avec Alain Jouno, atelier Poupées japonaises avec Masae Robo, atelier Calligraphie avec Miwa Saito Moya, atelier Ikebana avec Ikuko Kurenai Kato, atelier Kimono avec Miwa Saito Moya, atelier Furoshiki avec Masae Robo, atelier Origami avec Miwa Saito Moya. Projection du film “Akeji, le souffle de la montagne” (72 min) en présence des réalisateurs M. Schaan et C. Leconte. Conférence “Jardins du Japon” de Denis-Marie Lahellec. Un concours de cosplay sera organisé par l’association Japan Spirit de Rennes, le dimanche après-midi. L’entrée au parc sera gratuite pour toute personne venant en habit traditionnel japonais ou en cosplay (thème Japon). Parc Botanique de Haute Bretagne La Foltière Le Châtellier

dernière mise à jour : 2022-04-09 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Le Châtellier Autres Lieu Le Châtellier Adresse Parc Botanique de Haute Bretagne La Foltière Ville Le Châtellier lieuville Parc Botanique de Haute Bretagne La Foltière Le Châtellier Departement Ille-et-Vilaine

Le Châtellier Le Châtellier Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-chatellier/

Hanami au Parc Botanique de Haute Bretagne Le Châtellier 2022-04-23 was last modified: by Hanami au Parc Botanique de Haute Bretagne Le Châtellier Le Châtellier 23 avril 2022 ille-et-vilaine Le Châtellier

Le Châtellier Ille-et-Vilaine