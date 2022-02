Hanabi Techno Night Shop L’Alimentation Générale Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Hanabi Techno Night Shop L’Alimentation Générale, 5 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 05 mars 2022

de 20h00 à 05h00

payant

En galère de bon son, besoin de vous réapprovisionnez ? Hanabi ouvre son épicerie de nuit et assure la nocturne ! En galère de bon son, besoin de vous réapprovisionnez ? Hanabi ouvre son épicerie de nuit et assure la nocturne ! En rayon de la Hanabi Techno Night Shop : ✦ Houmous, chips et saucisson pour un apéro réussi avec Discolaincourt ✦ Diverses canettes de bière pour la route qui vous mèneront tout droit vers Longneck & Prost! ✦ Combo Roche Mazet / Curly : histoire de pas arriver les main vides quand la soirée bain son comble avec Shibuyaam aux manettes ✦ Choix de poppers varié pour se déchainer devant Shibuya793 ✦ En galère de clope ? Prêt à payer le paquet deux fois plus chère ? Voyez avec Emil KR L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011 Contact : http://alimentation-generale.net/evenements/2022-03-05#.YhZGiyHJ9oQ https://www.facebook.com/events/421814849736541 Clubbing

Date complète :

2022-03-05T20:00:00+01:00_2022-03-05T05:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu L'Alimentation Générale Adresse 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Ville Paris lieuville L'Alimentation Générale Paris Departement Paris

L'Alimentation Générale Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Hanabi Techno Night Shop L’Alimentation Générale 2022-03-05 was last modified: by Hanabi Techno Night Shop L’Alimentation Générale L'Alimentation Générale 5 mars 2022 L'Alimentation Générale Paris Paris

Paris Paris