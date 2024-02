HANAA OUASSIM / OMAR SOULEYMAN THEATRE ONYX St Herblain, samedi 23 mars 2024.

Dans le cadre du festival MADE IN MED, 22 et 23 mars 2024 à ONYXRévélation des Transmusicales de Rennes 2023, Hanaa Ouassim débutera la soirée. Influencée par le Chaâbi, le Dance-Hall, la Country, la Shoegaze, le Stoner ou encore le RNB, son premier LP, entièrement chanté en Darija (le dialecte marocain), fait la part belle aux inspirations pop, raï, et électroniques. En deuxième partie, l’icône mondiale de la musique électronique abrasive et exubérante trop rare en France, Omar Souleyman (Syrie) viendra colorer sa techno de rythme dabke et de bladi kurdes et arabes dans la plus grande décomplexion.A NOTER : Cours de langue express & mets orientauxPartenariat avec le réseau Naolib (Tram / bus). Accès au réseau NAOLIB 2h avant et 2h après le spectacle, sur présentation du billet (hors navette aéroport, TER, tram-train).

Tarif : 7.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-03-23 à 20:30

Réservez votre billet ici

THEATRE ONYX 1 PLACE OCEANE POLE ATLANTIS 44800 St Herblain 44