Maison du livre, le samedi 18 septembre à 17:00

À l’occasion de l’ouverture de l’exposition _Han Psi un artistre du signe_ à la maison du livre, les membres de l’association “les Amis de Han Psi” viennent présenter l’artiste et son travail.

Gratuit

Maison du livre 4, route de Montfort, 35190, Bécherel

2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T17:30:00

