Hamza Sincèrement Tour (Tournée) LA CARTONNERIE, 2 novembre 2023, REIMS.

Hamza Sincèrement Tour (Tournée) LA CARTONNERIE. Un spectacle à la date du 2023-11-02 à 20:00 (2023-09-09 au ). Tarif : 34.5 à 36.5 euros.

Just Woke Up et Carthage Music présentent En partenariat avec Skyrock ce concert HAMZA+ première partieHamza, de son vrai nom Hamza El-Farisi est un rappeur belgo-marocain. Né en 1994 à Leaken, il fait ses débuts avec le groupe Kilogramme Gang, au sein duquel il porte la double casquette de beatmaker et interprète. Son premier projet solo Recto-Verso paraît en 2013 mais c’est seulement à partir de 2015 et la mixtape H-24 qu’il commence à se faire connaître d’une plus large audience. En 2016, le rythme va en s’intensifiant avec 3 sorties : Zombie life, l’EP Casanova et la mixtape gratuite Santa Sauce. S’en suivent une série de singles et collaborations qui préparent la sortie à succès de la mixtape 1994 dont le single d’or « life » est issu. Son premier album sort enfin en 2019 et contient des collaborations avec SCH, Aya, Oxmo Puccino ou encore Christine and the Queens. Hamza continue à enchainer les featurings prestigieux dans la mixtape Santa Sauce 2 en invitant notamment Damso ou Koba LaD. Dans l’EP 140 BPM, le rappeur s’essaye à la drill et introduit ainsi, par ce 3 titres l’album 140 BPM 2 dans lequel on retrouve Headie One, le maître de la drill britannique. En 2022, fort du succès du titre Fade Up avec Zeg P et SCH, certifié disque de diamant, Hamza a le vent en poupe et nous promet de grandes choses pour l’année à venir dont un tour à la rentrée 2023. Hamza Hamza

LA CARTONNERIE REIMS 84 Rue du Docteur Lemoine Marne

