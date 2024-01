HAMZA – SDM THEATRE DE PLEIN AIR – PARC EXPO Colmar, samedi 27 juillet 2024.

HamzaLui, il est plutôt du genre précoce, il a tendance à évoluer à vitesse grand V, quitte à brûler les étapes. Durant sa jeune carrière, le rappeur bruxellois a toujours su garder un temps d’avance. Rien de plus normal quand on sait qu’il a attaqué ses premières productions adolescent, seul à la maison, éprouvant ses logiciels pour ses premières mixtapes comme d’autres ont brisé leurs guitares. Le résultat est là : une totale assurance qui lui permet de ralentir le tempo sans perdre en intensité et de s’élever au niveau de ses modèles américains, dont son idole de toujours, 50 Cent. Il est aujourd’hui le chef de file d’une génération qui tire le rap francophone vers le haut, très haut, jusqu’au firmament.SDMChacune de ses apparitions affole les foules. Il faut dire qu’en moins de 4 ans SDM a connu une ascension fulgurante au point de multiplier les collaborations avec la fine fleur du rap français et européen, Green Montana, Niska, Zed, Slkrack ou Tiakola. Gage de reconnaissance supplémentaire, il a l’honneur de rejoindre SCH et Aya Nakamura en tant que jury de la saison 3 de la Nouvelle École sur Netflix. Aujourd’hui, ce jeune rappeur de Clamart fait partie de cette génération hypra talentueuse qui bouleverse tout sur son passage. Textes subversifs, flow assuré, punchlines puissantes, sa capacité à communier avec le public est saisissante. Sa venue exceptionnelle est l’occasion de faire plus ample connaissance…

Tarif : 53.00 – 53.00 euros.

Début : 2024-07-27 à 20:00

THEATRE DE PLEIN AIR – PARC EXPO AV DE LA FOIRE AUX VINS 68000 Colmar 68