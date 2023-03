HAMON MARTIN QUINTET : Folk francophone & musique bretonne à danser, 23 juin 2023, Nanchez .

HAMON MARTIN QUINTET : Folk francophone & musique bretonne à danser

Nanchez Jura

2023-06-23 21:00:00 – 2023-06-23 22:30:00

Nanchez

Jura

8 10 EUR Vendredi 23 juin 2023 à 21h00 à la grange des Piards (au centre de Prénovel-Nanchez)

Concert Folk francophone & musique bretonne à danser.

Organisé par La fraternelle

HAMON MARTIN QUINTET

Mathieu Hamon : chant

Erwan Hamon : bombarde, flûte traversière en bois

Janick Martin : accordéon diatonique

Ronan Pellen : cistre

Erwan Volant : basse

Alliant style traditionnel, arrangements raffinés et énergie de la danse, le Hamon Martin Quintet est un incontournable de la musique de Haute-Bretagne à danser. La voix tellurique de Mathieu Hamon est portée par la musicalité et la virtuosité d’Erwan Hamon et Janick Martin et l’assise rythmique et harmonique tissée par Ronan Pellen et Erwan Volant.

Cinq membres pour une main qui se tend facilement et sait aussi se lever, le poing fermé. Leur poésie militante et actuelle dessine ainsi les sentiers pour ‘‘inventer les idées des jours heureux’’. De l’équilibre, de la force, de la vie dans toute sa variété, sa vérité. Ça se danse et ça s’écoute. Une musique où corps et âmes se mêlent, s’engagent et engagent, où la lucidité est l’alliée de toutes les espérances, où le présent regorge des traces que portent l’humanité.

Tout public

entrée 10/8/5 € + petite restauration – pré-vente conseillée www.maisondupeuple.fr

+33 3 84 45 42 26 https://www.maisondupeuple.fr/

Nanchez

