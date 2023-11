Bal à Donnat Hammeau de Donnat, route de Donnat, 30200 Sabran, Sabran (30) Bal à Donnat Hammeau de Donnat, route de Donnat, 30200 Sabran, Sabran (30), 20 avril 2024, . Bal à Donnat Samedi 20 avril 2024, 19h00 Hammeau de Donnat, route de Donnat, 30200 Sabran, Sabran (30) 10 Le Bal de Donnat aura lieu cette année encore mais en avril. Les Chapeaux de ROues + première partie Infos à suivre source : événement Bal à Donnat publié sur AgendaTrad Hammeau de Donnat, route de Donnat, 30200 Sabran, Sabran (30) Hammeau de Donnat, route de Donnat, 30200 Sabran, 30200 Sabran, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/46635 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-20T19:00:00+02:00 – 2024-04-20T23:00:00+02:00

2024-04-20T19:00:00+02:00 – 2024-04-20T23:00:00+02:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu Hammeau de Donnat, route de Donnat, 30200 Sabran, Sabran (30) Adresse Hammeau de Donnat, route de Donnat, 30200 Sabran, 30200 Sabran, France Age max 110 Lieu Ville Hammeau de Donnat, route de Donnat, 30200 Sabran, Sabran (30) latitude longitude 44.16681;4.555066

Hammeau de Donnat, route de Donnat, 30200 Sabran, Sabran (30) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//