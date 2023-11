Hamlet – Théâtre de l’Odéon, Paris, 8 novembre 2023, .

Un spectacle à la date du à (Hamlet – Théâtre de l'Odéon, Paris). Tarif : à euros.

HAMLETde William Shakespearemise en scène Christiane Jatahyartiste associéecréation à l’Odéon avec Isabel Abreu, Tom Adjibi, Servane Ducorps, Clotilde Hesme, David Houri, Tonan Quito, Matthieu Sampeur Christiane Jatahy s’est fait remarquer par ses adaptations radicales de classiques au prisme d’un alliage unique, qui fait sa signature, entre théâtre et cinéma. Cette fois, la metteuse en scène brésilienne entre dans la tête d’Hamlet. Le héros le plus célèbre de Shakespeare traverse quatre siècles pour atterrir aujourd’hui, sans avoir rien perdu de ses élans, de ses doutes ni de sa complexité fascinante. Mais à l’issue d’une si longue histoire, la lutte contre la violence patriarcale du système mis en œuvre par Claudius, Polonius, Rosencrantz et Guildenstern, sera menée par un personnage féminin : Hamlet. Dans le spectacle de Christiane Jatahy, le jeune homme est en effet devenu une femme dans la maturité – tout aussi tourmentée que lui par les fautes du passé, aspirant tout autant changer l’avenir. Parallèlement, Gertrude (sa mère) et Ophélie (sa fiancée), ici fantômes ou projections du désir d’Hamlet, partagent son intimité, la poussent à affronter le passé et à revivre l’histoire – et à changer la leur, en même temps. À travers une mise en abyme vertigineuse où se croisent passé et présent, les trois femmes, porteuses de l’expérience de la tragédie shakespearienne, “chantent, dansent, crient, vivent et débordent cette histoire”, pour affirmer la possibilité d’un autre avenir. Comme dans un documentaire, la caméra est à la fois l’outil de la quête de vérité et une arme de défense : à quelles ressources puiser pour passer à l’action et renverser le tyran ? Et la tragédie de Shakespeare de rencontrer la question qui traverse tout le théâtre de Christiane Jatahy : identifier les leviers du changement. durée estimée 2h15 N° téléphone accès PMR : 01 44 85 40 00

