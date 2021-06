Hamlet Théâtre de la Tempête, 29 juin 2021-29 juin 2021, Paris.

Hamlet

du mardi 29 juin au samedi 10 juillet à Théâtre de la Tempête

Traduction et mise en scène Gérard Watkins Avec Anne Alvaro, Solène Arbel, Salomé Ayache, Gael Baron, Mama Bouras, Julie Denisse, Basile Duchmann, David Gouhier, Fabien Orcier, Gerard Watkins Assistantes à la mise en scène Lucie Epicureo et Lola Roy Lumière Anne Vaglio Création son François Vatin Costumes Lucie Durand Décor François Gauthier-Lafaye Régie Générale Nicolas Guellier Production Perdita Ensemble – compagnie conventionnée par le ministère de la Culture – DRAC Ile de France. En co-réalisation avec le Théâtre de la Tempête. Coproduction Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine – Le Théâtre de Lorient, CDN, Centre Dramatique National Besançon Franche Comté – Comédie de Caen, CDN de Normandie. Avec le soutien du Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques, D.R.A.C. et Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et la participation artistique du Jeune Théâtre National. Et avec le soutien du T2G, Théâtre de Gennevilliers – CDN. Remerciements Moukden Théâtre et les Chiens de Navarre. Administration de production Le Petit Bureau Claire Guièze et Virginie Hammel

Perdita Ensemble – Gerard Watkins

Théâtre de la Tempête Route Du Champ de Manoeuvre, 75012 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-29T19:00:00 2021-06-29T22:30:00;2021-06-30T20:00:00 2021-06-30T23:30:00;2021-07-01T20:00:00 2021-07-01T23:30:00;2021-07-02T20:00:00 2021-07-02T23:30:00;2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T23:30:00;2021-07-04T15:00:00 2021-07-04T18:30:00;2021-07-06T20:00:00 2021-07-06T23:30:00;2021-07-07T20:00:00 2021-07-07T23:30:00;2021-07-08T20:00:00 2021-07-08T23:30:00;2021-07-09T20:00:00 2021-07-09T23:30:00;2021-07-10T15:00:00 2021-07-10T18:30:00