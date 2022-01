Hamlet Nouveau Gare au Théâtre Vitry-sur-Seine Catégories d’évènement: Val-de-Marne

le vendredi 3 juin à 19:00

Luca Giacomoni réunit acteurs professionnels et personnes issues d’expériences de vie que nos sociétés marginalisent pour un théâtre qui invite à poser un regard sur ce qui est invisibilisé, à commencer par le processus de création lui-même. Construit comme une symphonie en trois mouvements, en mêlant récit et musique, Hamlet fait du plateau le terrain mouvant des interrogations sur le sens même de l’expérience théâtrale.

Nouveau Gare au Théâtre 13 Rue Pierre Sémard, 94400 Vitry-sur-Seine, France

2022-06-03T19:00:00 2022-06-03T21:30:00

