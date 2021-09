Pessac Maison des Arts - Université Bordeaux Montaigne Gironde, Pessac HAMLET MANIPULÉ(E) / Jean Sclavis – Cie Émilie Valantin Maison des Arts – Université Bordeaux Montaigne Pessac Catégories d’évènement: Gironde

Pessac

HAMLET MANIPULÉ(E) / Jean Sclavis – Cie Émilie Valantin Maison des Arts – Université Bordeaux Montaigne, 9 novembre 2021, Pessac. HAMLET MANIPULÉ(E) / Jean Sclavis – Cie Émilie Valantin

Maison des Arts – Université Bordeaux Montaigne, le mardi 9 novembre à 20:15

Le spectre du roi du Danemark apparaît à son fils Hamlet, pour lui révéler que son meurtrier n’est autre que son propre frère, Claudius. Celui-ci vient tout juste d’épouser sa mère. Mais, dès lors, Hamlet n’a qu’une idée en tête : venger son père. En confiant le rôle d’Hamlet à une femme et en recentrant l’attention sur la tragédie personnelle et familiale, Jean Sclavis nous apporte une lecture différente de ce chef-d’oeuvre. Les jeux de manipulations, au sens propre comme au sens figuré, posent la question : qui manipule qui ?

Tarifs : de 5 à 20€

La compagnie la plus emblématique de l’art de la marionnette en France s’empare de la pièce la plus célèbre de William Shakespeare. Être ou ne pas être manipulé(e), telle est la question. Maison des Arts – Université Bordeaux Montaigne 14 esplanade des Antilles, 33600 pessac Pessac Domaine Universitaire Pessac-Talence-Gradignan Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-09T20:15:00 2021-11-09T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Pessac Autres Lieu Maison des Arts - Université Bordeaux Montaigne Adresse 14 esplanade des Antilles, 33600 pessac Ville Pessac lieuville Maison des Arts - Université Bordeaux Montaigne Pessac