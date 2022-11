Hamlet manipulé(e), de Shakespeare. To be or not to be ? Manipulé(e) ? Telle est la question.

Jean Sclavis nous en propose une version marionnettique, dans laquelle le rôle d’Hamlet est tenu par une comédienne anglaise : une forme déjà utilisée donc, mais qui resserre l’attention sur la tragédie personnelle et familiale, et particulièrement sur la manipulation destructrice qu’exerce le spectre du père sur Hamlet. « Je pourrais servir d’interprète entre vous et votre amant si je pouvais voir se trémousser vos marionnettes » Dans cette réplique sibylline, tout en évoquant le jeu amoureux, Hamlet fait sentir à Ophélie que les personnages de la cour sont devenus des poupées qu’il va manipuler à sa guise. Mais Hamlet n’est-il pas lui-même la marionnette du spectre paternel, poussé à la vengeance et manipulé jusqu’à la mort ? Une magnifique relecture de cette pièce devenue mythe, avec en filigrane la question suprême : qui manipule qui ? Une partie du spectacle est en anglais surtitrée français. Hamlet a été régulièrement représenté en marionnettes. Côté Théâtre, et depuis Sarah Bernard, le rôle fut plus d’une fois confié à des femmes.

