HAMLET Maison des Arts de Créteil, 12 octobre 2021, Créteil.

HAMLET

du mardi 12 octobre au vendredi 15 octobre à Maison des Arts de Créteil

Lumière ou noir, fantômes ou vivants, fiction ou réalité, to be or not to be sonne comme un refrain tout trouvé au processus créatif de la compagnie Kobal’t. Complices éveillés, les spectateurs prennent place tout autour de la scène, comme un clin d’œil au théâtre circulaire élisabéthain qui vit naître le chef d’œuvre. Avec un goût décomplexé pour l’action, la troupe revient aux sources du texte, jubilatoire et toujours aussi actuel. On reçoit cette pièce comme un morceau de vie, des manifestations du spectre lors d’un noir total, aux apparitions soudaines des comédiens lors d’un banquet euphorique, de la folie d’Ophélie au carnage d’un duel final…

KOBAL’T – Perrenoud Thibault

Maison des Arts de Créteil 1 Place Salvador Allende, 94000 Créteil Créteil Val-de-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-12T20:00:00 2021-10-12T22:00:00;2021-10-13T20:00:00 2021-10-13T22:00:00;2021-10-14T20:00:00 2021-10-14T22:00:00;2021-10-15T20:00:00 2021-10-15T22:00:00