de la Cie Les Dramaticules ————————– ### Vendredi 8 avril à 20h30 ### au Théâtre Le Liburnia A partir de 15 ans | Durée : 1h45 « Hamlet » de Shakespeare nous renvoie en plein visage notre héritage, le poids écrasant des anciens et le cynisme de notre époque. Quelle est notre place là-dedans ? L’Histoire s’est-elle arrêtée avant même que nous n’ayons pu y jouer quelque rôle ? Le foisonnement vertigineux de cette adaptation imaginée par les Dramaticules, aux allures de fête macabre, en fait éclater les sources et les références. Entre trouvailles farcesques, traits d’humour et moments d’émotion, c’est la voix d’une génération perdue qui se fait entendre. **Adaptation et mise en scène :** Jérémie Le Louët **Avec :** Pierre-Antoine Billon, Julien Buchy, Anthony Courret, Jonathan Frajenberg, Jérémie Le Louët Et Dominique Massat **Scénographie :** Blandine Vieillot **Costumes :** Barbara Gassier **Vidéo :** Jérémie Le Louët **Lumière :** Thomas Chrétien **Son :** Thomas Sanlaville **Construction :** Guéwen Maigner **Régie :** Thomas Chrétien en alternance avec Maxime Trévisiol, Et Thomas Sanlaville

Plein tarif : 24€ / Tarif spécial (groupe 10+, CE) : 19€ / Tarif réduit (-18ans, étudiants, demandeurs d’emploi, familles nombreuses, séniors 62ans+) : 12€ / Tarif mini (-12ans, minimas sociaux) : 6€

Classique des classiques ?

