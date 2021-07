Leuville-sur-Orge Parvis de la salle Florence Leblond Essonne, Leuville-sur-Orge Hamlet en 30 minutes Parvis de la salle Florence Leblond Leuville-sur-Orge Catégories d’évènement: Essonne

Leuville-sur-Orge

Hamlet en 30 minutes Parvis de la salle Florence Leblond, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Leuville-sur-Orge. Hamlet en 30 minutes

Parvis de la salle Florence Leblond, le vendredi 9 juillet à 20:00 De l’immense drame de Shakespeare de formidables clowns font surgir une comédie désopilante. Parvis de la salle Florence Leblond Ruelle du Parc 91310 Leuville Leuville-sur-Orge Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-09T20:00:00 2021-07-09T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Leuville-sur-Orge Étiquettes évènement : Autres Lieu Parvis de la salle Florence Leblond Adresse Ruelle du Parc 91310 Leuville Ville Leuville-sur-Orge lieuville Parvis de la salle Florence Leblond Leuville-sur-Orge