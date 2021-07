HAMLET EN 30 MINUTES | Cie Bruitquicourt Le Carré Blanc – Spectacle, 10 décembre 2021, Tinqueux.

HAMLET EN 30 MINUTES | Cie Bruitquicourt

Le Carré Blanc – Spectacle, le vendredi 10 décembre à 19:00

**Epoustouflant spectacle que celui offert par quatre comédiens endiablés qui revisitent le chef-d’œuvre de Shakespeare en rendant le public complice de cette tragi-comédie parsemée de musique et de petits anachronismes.** Être ou ne pas être sérieux ? La compagnie Bruitquicourt a choisi son camp : celui de la bouffonnerie, qui transparaît dans les mots, les situations, le jeu d’acteur, et jusque dans l’accoutrement. Ce qui ne l’empêche pas d’être fidèle à l’esprit de la pièce la plus longue de Shakespeare, présentée ici en mode accéléré. Aussi intelligent qu’iconoclaste, le spectacle tourne avec succès depuis 15 ans et a fait deux fois un carton au festival off d’Avignon. Parfaitement huilé, il garde néanmoins toute sa fraîcheur et reste ouvert à l’imprévu en comptant sur la coopération du public. _Distribution : Luc Miglietta / Estelle Sabatier / Emmanuel Valeur / Philippe Van den Bergh_

5 à 13 €

