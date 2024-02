Hamlet Centre culturel Le Moustier Thorigny-sur-Marne, samedi 23 mars 2024.

« Être moderne ne consiste pas à chercher quelque chose en dehors de tout ce qui a été fait. Il s’agit au contraire de coordonner tout ce que les âges précédents nous ont apporté, pour faire voir comment notre siècle a accepté cet héritage et comment il en use. » Gustave Moreau

Au Royaume du Danemark, le Prince Hamlet peine à choisir entre suicide, vengeance et création théâtrale…

Pièce des pièces et classique des classiques, Hamlet nous renvoie en plein visage notre héritage, le poids écrasant des anciens et le cynisme de notre époque. Quelle est notre place là-dedans ? Faut-il tout liquider, tout vénérer ou rester à attendre sur le bord du chemin ? Entre tradition et expérimentation, répertoire et variations libres, les Dramaticules font entendre, dans un foisonnement vertigineux, la voix d’une génération déboussolée. Comme décor, un beau désordre bien calculé où tout se fait et se défait à vue : tout l’arsenal du faux pour faire plus vrai ; une fête macabre menée tambour battant pour les noces du couple royal et pour l’incroyable débâcle qui s’en suit.

L’ÉQUIPE

Adaptation et mise en scène : Jérémie LE LOUËT

Avec Pierre-Antoine BILLON, Julien BUCHY, Anthony COURRET, Jonathan FRAJENBERG, Jérémie LE LOUËT et Dominique MASSAT

Scénographie : Blandine VIEILLOT

Construction : Guéwen MAIGNER

Costumes : Barbara GASSIER

Vidéo : Thomas CHRÉTIEN et Jérémie LE LOUËT

Lumière : Thomas CHRÉTIEN

Son : Thomas SANLAVILLE

Régie : Thomas CHRÉTIEN et Théo POMBET

Direction de production : Noémie GUEDJ

PARTENAIRES

Production Les Dramaticules

Coproduction Les Bords de Scènes-Théâtres et Cinémas, Théâtre de Chartres, Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine, Le Prisme-Théâtre municipal de la Ville d’Élancourt

Avec l’aide à la création du Conseil régional d’Île-de-France, du Conseil départemental de l’Essonne et de l’Adami.

Résidences de création Théâtre de Châtillon, Espace Jean Lurçat à Juvisy-sur-Orge, Centre d’Art et de culture de Meudon.

Les Dramaticules sont soutenus par le Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports au titre du FONJEP, par le Conseil régional d’Île-de-France au titre de la permanence artistique et culturelle, par le Conseil départemental du Val-de-Marne au titre de l’aide à l’activité artistique, et par la Ville de Cachan.

