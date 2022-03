HAMLET Antibéa Théâtre Antibes Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Hamlet n’appartient pas au passé, son sort nous concerne directement, il éclaire notre destin, nos actes, nos angoisses. En abordant Hamlet, il ne faut pas hésiter à raconter une histoire. Cette bouleversante étude psychologique est aussi une tragédie familiale, nationale, philosophique et une intrigue sanglante et paradoxalement souvent drôle. Shakespeare auteur universel, nous offre une œuvre moderne dans son caractère dramatique, fascinante dans ses résonances contemporaines. La mise en scène est nourrie d’une adaptation originale confrontée à l’imagination de jeunes comédiens, sans réductionnisme ni nécessité absolue du respect des formes mais tous emportés dans le flux des événements. L’adaptation abaisse les barrières de traduction par une mise en vie contemporaine des rapports aux personnages et des perspectives multiples inhérentes à l’œuvre. C’est aussi le fruit d’une aventure théâtrale de compagnie. Tous les comédiens sont issus du même creuset de formation, ils ont joué Tchekhov, Molière, Beaumarchais, Anouilh, Pinter. Ils utilisent un même langage dramatique contemporain, sensitif et sensible qui est la marque de la compagnie Antibéa. Dominique Czapski Production : ANTIBEA Comédie d’Antibes Année de création : 2019 Mise en scène : Dominique CZAPSKI Assistante à la mise en scène : Nathalie Poncer ; Avec : Francki Anemoli, David Bessière, Philippe Bouffil, Olivia Correia, François De Maigret, Antoine Flament, Anne Francès, Béatrix Guignot, Daniel Guignot, Véronique Le Gratiet, Benoit Martin, Corine Pina, Guilhem Pujol, Julia Urli.

