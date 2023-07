Alain Belloy Hameau Terrier Saint-Loup-Terrier, 12 juillet 2023, Saint-Loup-Terrier.

Saint-Loup-Terrier,Ardennes

Fruits du Tourteronnais (pommes, poires, mirabelles, quetsches) fraises, tomates.Jus de pommes pétillants et de poire, cidre doux et brut. Sur commande, tous les jours et possibilité de livraison..

Hameau Terrier

Saint-Loup-Terrier 08130 Ardennes Grand Est



Tourteronnais fruit (apples, pears, mirabelles, quetsches), strawberries, tomatoes, sparkling apple and pear juice, sweet and brut cider. On order, every day and delivery possible.

Fruta de la región de Tourteronnais (manzanas, peras, ciruelas mirabel, ciruelas), fresas, tomates, zumo espumoso de manzana y pera, sidra dulce y cruda. Por encargo, todos los días y con posibilidad de entrega.

Obst aus dem Tourteronnais (Äpfel, Birnen, Mirabellen, Zwetschgen), Erdbeeren, Tomaten, prickelnder Apfel- und Birnensaft, süßer und roher Cidre. Auf Bestellung, täglich und Liefermöglichkeit.

