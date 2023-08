Expo patchworks Hameau St Turquois Suze-la-Rousse, 16 septembre 2023, Suze-la-Rousse.

Suze-la-Rousse,Drôme

Les amis de l’église et les cousettes fêtent 20 ans de patchworks. A cette occasion et pour les journées du patrimoine, venez (re)découvrir le village, le hameau et les commerces suziens avec les patchworks en vitrines/fenêtres….

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . .

Hameau St Turquois Le village

Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Les amis de l’église and les cousettes celebrate 20 years of patchwork. For this occasion and for the Heritage Days, come and (re)discover the village, the hamlet and the shops of Suzanne with patchworks in windows…

Les amis de l’église y les cousettes celebran 20 años de patchwork. Para celebrarlo y con motivo de las Jornadas del Patrimonio, venga a (re)descubrir el pueblo, la aldea y las tiendas de Suzanne con escaparates de patchwork…

Die Freunde der Kirche und die Cousettes feiern 20 Jahre Patchwork. Aus diesem Anlass und anlässlich der Tage des Kulturerbes können Sie das Dorf, den Weiler und die Geschäfte von Suziens mit Patchworkarbeiten in Schaufenstern/Fenstern (neu) entdecken…

Mise à jour le 2023-08-23 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence