Visite guidée du Hameau du Pré Hameau Le Pré – St Etienne en Dévoluy Le Dévoluy, 16 septembre 2023, Le Dévoluy.

Visite guidée du Hameau du Pré 16 et 17 septembre Hameau Le Pré – St Etienne en Dévoluy RDV devant l’Eterle

Franck de l’Eterle (magasin de produits locaux) vous accompagne pour une visite guidée du hameau Le Pré au cœur du village de St Etienne en Dévoluy. Four, chapelle, village et habitat local, l’histoire de ce hameau et du Dévoluy n’aura plus de secret pour vous.

Hameau Le Pré – St Etienne en Dévoluy Le Pré – St Etienne en Dévoluy Le Dévoluy 05250 Saint-Étienne-en-Dévoluy Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 58 91 91 https://www.ledevoluy.com/ete/decouvrir-le-devoluy-2/les-villages-2/ Situé au pied de la station de Superdévoluy et du col du Noyer, Le hameau du Pré est au cœur du village de St Etienne en Dévoluy. Il accueille la Mairie, l’Office de Tourisme, un magasin de produits locaux, la caserne des pompiers, mais aussi du petit patrimoine bâti : une chapelle, un four banal, une fontaine… Parking à Proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

OT-Dévoluy