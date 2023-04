« Kid’enquête » – Maison natale Jean-François Millet Hameau Gruchy La Hague Catégories d’Évènement: La Hague

Manche

« Kid'enquête » – Maison natale Jean-François Millet Hameau Gruchy, 26 avril 2023, La Hague

2023-04-26 15:00:00 – 2023-04-26 16:00:00

Hameau Gruchy Gréville-Hague

La Hague

Manche . Messages codés, rébus et puzzles vous attendent.

Venez mener l’enquête à la maison Millet pour retrouver le tableau disparu !

A partir de 6 ans.

Hameau Gruchy Gréville-Hague La Hague

