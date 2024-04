Hameau Duboeuf Romanèche-Thorins, jeudi 4 avril 2024.

Hameau Duboeuf Romanèche-Thorins Saône-et-Loire

Hameau Duboeuf, le premier œnoparc en Beaujolais. Un site unique en France, adapté à toute la famille, mais aussi aux amateurs et connaisseurs !

Hameau Duboeuf, le premier œnoparc en Beaujolais. Un site unique en France ! Des surprises vous accompagnent dans un parcours à la fois ludique et culturel. Découvrez le savoir-faire des vignerons à travers les expositions exceptionnelles et des spectacles audiovisuels inédits: cinéma dynamique, Cinéma 3D, spectacle immersif plongeant le spectateur dans l’Histoire du Beaujolais, des jeux de pistes numériques captivants Explor’ Games®.

Nouveauté depuis le 8 Avril 2023 ! Le Hameau Duboeuf fête ses 30 ans ! et c’est à la Gare, entièrement réaménagée pour l’occasion que les visiteurs découvriront un tout nouveau spectacle L’Impérial, une scénographie où l’Histoire côtoie la fiction et où l’objet de collection s’anime pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

Entre Avril et septembre, promenez-vous au cœur des arômes et des saveurs dans les jardins, jouez à l’Adventure Golf (golf miniature d’un style paysagé, dynamique, ludique).

Boutique ouverte tous les jours de 8H à 19H- Restauration le midi sur place, du mercredi au dimanche .

796, route de la Gare

Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté message@hameauduboeuf.com

