O'DINKYS DUO
Hameau du Villaret
Hures-la-Parade

Hures-la-Parade, Lozère

Neil Robinson: voix, guitare, contrebasse

Pascale Darchy: flûte, accordéon, cornemuse

Concert sur marché artisanal des Créateurs des Cévennes….

2023-08-06 fin : 2023-08-06 13:00:00. EUR.

Hameau du Villaret

Hures-la-Parade 48150 Lozère Occitanie



Neil Robinson: vocals, guitar, double bass

Pascale Darchy: flute, accordion, bagpipes

Concert at the Créateurs des Cévennes craft market… Neil Robinson: voz, guitarra, contrabajo

Pascale Darchy: flauta, acordeón, gaita

Concierto en el mercado de artesanía « Créateurs des Cévennes »… Neil Robinson: Stimme, Gitarre, Kontrabass

Pascale Darchy: Flöte, Akkordeon, Dudelsack

