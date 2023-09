Cet évènement est passé Journées européennes du Patrimoine – La Marine de Loire Hâmeau du Port de Saint Benoît sur Loire Journées européennes du Patrimoine – La Marine de Loire Hâmeau du Port de Saint Benoît sur Loire, 16 septembre 2023, . Journées européennes du Patrimoine – La Marine de Loire 16 et 17 septembre Hâmeau du Port de Saint Benoît sur Loire A l’ancien port, présentation de bateaux traditionnels par les mariniers passionnés de l’association L’Armada.

A quai, découvrez la toue cabanée et la plate, deux des embarcations emblématiques du fleuve royal. Animations, panneaux pédagogiques et jeux en bois pour les enfants

Accueil par L’Armada Hâmeau du Port de Saint Benoît sur Loire Rue du Port, Saint-benoit-sur-loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 34 52 02 45 »}, {« type »: « email », « value »: « belvedere@valdesully.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 FMACEN045V5098JT MURIELLE MERLIN Détails Autres Lieu Hâmeau du Port de Saint Benoît sur Loire Adresse Rue du Port, Saint-benoit-sur-loire Lieu Ville Hâmeau du Port de Saint Benoît sur Loire latitude longitude 47.807334;2.294791

Hâmeau du Port de Saint Benoît sur Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//