Découvrez l'église Saint-Laurent, hameau du Poil
16 et 17 septembre
Renseignements : 06 25 08 73 87 / lesamisdupoil@orange.fr
Découverte et visite libre de l'église Saint-Laurent, restaurée par l'association « Lis Amis Doù Pèu »

A la rencontre du pittoresque village du Poil, accroché aux flancs de son piton rocheux dont il aurait tiré son nom « lou péu », « pieu » en provençal.

Le hameau est accessible par une piste en terre de 3km, 10 places de parking maxi.
Hameau du Poil
04270 Senez
Alpes-de-Haute-Provence
Provence-Alpes-Côte d'Azur

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00
2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00
Association les Amis du Poil

