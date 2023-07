BALADE CONTÉE SUR LE LARZAC Hameau du Mas de Gay Saint-Maurice-Navacelles, 31 juillet 2023, Saint-Maurice-Navacelles.

Saint-Maurice-Navacelles,Hérault

Découvrez autrement les terres du Larzac préservées et suivez Magalie Feuillas dans une déambulation atypique. Laissez-vous porter par un savant mélange d’imaginaire, contes et histoires de pays, saupoudré d’un brin de mégalithique.

Entrez dans le légendaire Larzacien pour mieux connaître les us et coutumes du territoire..

2023-07-31 17:30:00 fin : 2023-07-31 19:30:00. EUR.

Hameau du Mas de Gay

Saint-Maurice-Navacelles 34520 Hérault Occitanie



Follow Magalie Feuillas as she takes you on an unusual tour of the unspoilt Larzac region. Let yourself be carried away by a clever blend of imagination, tales and local stories, sprinkled with a hint of megalithic.

Enter the legendary world of Larzacien to learn more about the region’s customs and traditions.

Siga a Magalie Feuillas en un recorrido insólito por la región virgen del Larzac. Déjese llevar por una hábil mezcla de imaginación, cuentos e historias locales, salpicadas de una pizca de megalitismo.

Entre en el mundo legendario del Larzac y conozca las costumbres y tradiciones de la región.

Entdecken Sie das unberührte Land des Larzac auf andere Weise und folgen Sie Magalie Feuillas auf einer atypischen Wanderung. Lassen Sie sich von einer gekonnten Mischung aus Fantasie, Märchen und Geschichten aus dem Land tragen, die mit einem Hauch von Megalithikum bestreut ist.

Treten Sie ein in das legendäre Larzacien, um die Sitten und Gebräuche der Gegend besser kennenzulernen.

Mise à jour le 2023-07-21 par OT LODEVOIS ET LARZAC