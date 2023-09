Dans le cadre de Résurgence VII : habiter une Yourte, Hameau d’Estival Saint-Paul-de-Vern, 12 novembre 2023, Saint-Paul-de-Vern.

Saint-Paul-de-Vern,Lot

Marie Thoisy, carnettiste, vous propose une promenade dessinée sur le vif d’une yourte. Venez découvrir cet habitat léger pour un style de vie différent. Les participants apporteront leur matériel de dessin et un siège pliant.

2023-11-12 14:00:00 fin : 2023-11-12 16:00:00. EUR.

Hameau d’Estival

Saint-Paul-de-Vern 46400 Lot Occitanie



Carnettist Marie Thoisy invites you to take a walk through a yurt. Come and discover this light habitat for a different lifestyle. Participants bring their own drawing materials and a folding seat

La artista de cuadernos Marie Thoisy le invita a dar un paseo por la vida de una yurta. Venga a descubrir este hábitat ligero para un estilo de vida diferente. Los participantes deberán traer su propio material de dibujo y una silla plegable

Die Carnettistin Marie Thoisy lädt Sie zu einem Spaziergang ein, bei dem sie eine Jurte aus dem Leben gezeichnet hat. Entdecken Sie diesen leichten Lebensraum für einen anderen Lebensstil. Die Teilnehmer bringen ihr Zeichenmaterial und einen Klappsitz mit

