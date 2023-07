Festival les p’tits bals (perdurent) #2 le bal do brazil Hameau des Sources Montbrun-les-Bains, 30 juillet 2023, Montbrun-les-Bains.

Montbrun-les-Bains,Drôme

Pour le second P’tit Bal de cette saison, on vous emmène au Brésil !.

2023-07-30 17:00:00 fin : 2023-07-30 00:00:00. EUR.

Hameau des Sources Le Parc de l’Anary

Montbrun-les-Bains 26570 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



For the second P’tit Bal of the season, we’re taking you to Brazil!

Para el segundo P’tit Bal de esta temporada, ¡te llevamos a Brasil!

Für den zweiten P’tit Bal dieser Saison nehmen wir Sie mit nach Brasilien!

Mise à jour le 2023-07-21 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale