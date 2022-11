Marché de Noël Hameau des sources Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Gironde

Marché de Noël Hameau des sources, 7 décembre 2022, Bassens. Marché de Noël Mercredi 7 décembre, 16h00 Hameau des sources

Tout public. Gratuit.

Venez participez aux animations de Noël ! Hameau des sources Rue des Sources 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine Réalisé par les jeunes du Quartier de l’Avenir dans le cadre d’un chantier jeune en collaboration avec le Prado, les compagnons bâtisseurs et les bailleurs Clairsienne et Aquitanis.

2022-12-07T16:00:00+01:00

2022-12-07T18:00:00+01:00

