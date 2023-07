Visite commentée de la grange pyramidale des Brosses Hameau des Brosses – Grange Pyramidale Beaulieu-sur-Loire, 16 septembre 2023, Beaulieu-sur-Loire.

Visite commentée de la grange pyramidale des Brosses Samedi 16 septembre, 14h00 Hameau des Brosses – Grange Pyramidale entrée libre

Située dans la campagne au hameau des Brosses, à proximité d’un ancien corps de ferme, la grange pyramidale de Brosse abritait les animaux et le matériel agricole. Son ossature bois et torchis est recouverte par une vaste toiture à 4 pans en tuiles de pays. Celle-ci a été restaurée il y a quelques années.

Ce type d’architecture est particulier au Pays Fort (Nord du Berry).

Hameau des Brosses – Grange Pyramidale Hameau Les Brosses 45630 Beaulieu-sur-Loire Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire 06 73 36 06 60 A vocation essentiellement agricole, elle abritait matériel, fourrage et grains ; elle est typique du bâti rural agricole en Pays Fort (Berry) auquel se rattache la commune. Son ossature bois et torchis est recouverte par une vaste toiture pyramidale en tuiles de pays. Celle-ci est nouvellement restaurée.

Située à env. 1 km à la sortie du bourg direction Châtillon-Les Doucets, elle marque le paysage du hameau des brosses. Sa construction date des XVe et XVIe siècles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

MTBL I REMY