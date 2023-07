GAEC de Villers Hameau de Villiers Maisoncelle-et-Villers, 12 juillet 2023, Maisoncelle-et-Villers.

Maisoncelle-et-Villers,Ardennes

« La Ferme de Villers » propose de goûters ainsi que de la petite restauration, vente sur place de produits du terroir (miel, bière, huile de Colza…), possibilité de visiter la ferme..

Hameau de Villiers

Maisoncelle-et-Villers 08450 Ardennes Grand Est



« La Ferme de Villers » offers snacks as well as small meals, sale of local products (honey, beer, rapeseed oil…), possibility to visit the farm.

« La Ferme de Villers » ofrece aperitivos y comidas ligeras, los productos locales (miel, cerveza, aceite de colza…) se pueden vender en el lugar, y es posible visitar la granja.

« La Ferme de Villers » bietet Snacks und kleine Gerichte an, Verkauf von regionalen Produkten (Honig, Bier, Rapsöl…) vor Ort, Möglichkeit, den Bauernhof zu besichtigen.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme