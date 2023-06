UN ETE AVEC LE PARC : ILS SAUTENT, ILS CHANTENT, PARTONS A LA DECOUVERTE DES ORTHOPTERES ! – PARC NATIONAL DES CEVENNES Hameau de Rouveret, causse méjean La Malène, 27 juillet 2023, La Malène.

La Malène,Lozère

Découvrez la diversité des espèces de criquets, sauterelles, grillons, tout en s’amusant grâce a à de l’écoute, jeux de groupe et observations à la boîte loupe.

Prévoir des chaussures adaptées et fermées, chapeau/casquette, eau.

2023-07-27 à ; fin : 2023-07-27 12:30:00. EUR.

Hameau de Rouveret, causse méjean Parking de l’église

La Malène 48210 Lozère Occitanie



Discover the diversity of species of crickets, grasshoppers and crickets, while having fun listening to them, playing group games and observing them with a magnifying glass.

Bring suitable closed shoes, hat/cap and water.

Descubre la diversidad de especies de langostas, saltamontes y grillos, mientras te diviertes escuchándolos, jugando en grupo y observándolos con una lupa.

Traer calzado adecuado cerrado, gorra/gorro y agua.

Entdecken Sie die Vielfalt der Arten von Grillen, Heuschrecken und Grashüpfern und haben Sie Spaß beim Zuhören, bei Gruppenspielen und beim Beobachten mit der Lupe.

Bitte geeignete, geschlossene Schuhe, Hut/Kappe und Wasser mitbringen.

