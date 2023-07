Les contes du Verger Enchanté Hameau de Roncheville, D95 Bavent, 5 juillet 2023, Bavent.

Bavent,Calvados

Le verger enchanté et dans son monde fantastique vous accueille. Mais CHUT ! il faut venir le découvrir, Jack le Lapin Géant, Alice et ses amis, la Licorne magique et bien d’autres vous attendent…Assis sur ses gradins en bois, venez assister à la lecture de contes !

Dès 3 ans. Inclus dans le prix du billet..

2023-07-05 15:00:00 fin : 2023-07-05 16:00:00. .

Hameau de Roncheville, D95 Verger de Roncheville

Bavent 14860 Calvados Normandie



Come and enjoy the reading of a tale in the enchanted space of the orchard: Jack the Giant Rabbit, Alice and her friends, the Unicorn and so many others await you!

From 3 years old. Included in the price of the ticket.

El huerto encantado te da la bienvenida a su fantástico mundo. Pero SHHH! tienes que venir a descubrirlo, Jack el Conejo Gigante, Alicia y sus amigos, el Unicornio Mágico y muchos más te están esperando… ¡Siéntate en las gradas de madera y disfruta de la lectura de los cuentos!

A partir de 3 años. Incluido en el precio de la entrada.

Der verzauberte Obstgarten mit seiner fantastischen Welt heißt dich willkommen. Aber PST! Sie müssen kommen, um sie zu entdecken: Jack, der Riesenkaninchen, Alice und ihre Freunde, das magische Einhorn und viele andere erwarten Sie… Auf den Holzstufen sitzend, können Sie an einer Märchenlesung teilnehmen!

Ab 3 Jahren. Im Eintrittspreis inbegriffen.

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité